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أسرة المعهد العالي للفنون المسرحية تتمنى الشفاء العاجل لأشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:19 م
أشرف زكي
أشرف زكي
ريهام كمال
حرصت أسرة المعهد العالي للفنون المسرحية على تقديم رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون عقب خضوعه مؤخرًا لعملية تركيب دعامات بالقلب.

ونشر دكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رسالة إلى دكتور أشرف زكي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الكاشف" قائلًا: "تتمنى أسرة المعهد العالي للفنون المسرحية عميدًا ووكيلًا ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد وجميع الطلاب للأستاذ الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون بالشفاء العاجل".


وتفاعل الطلاب بشكل كبير مع المنشور، وتناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية متمنيين الشفاء العاجل للدكتور أشرف زكي.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، قام بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين طبيتين في مركز مصر للقلب بالدقي، نتيجة تعرضه لإجهاد شديد نتيجة ضغوط وأعباء عمله في النقابة وأكاديمية الفنون، وسيخضع إلى فترة راحة قصيرة بعد عودته إلى منزله على أن يستأنف نشاطه ومهام عمله خلال الأيام المقبلة.

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