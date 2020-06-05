أرقام البطالة في أمريكا تنخفض.. و"ترامب" يهنئ نفسة

قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير يوم الجمعة إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو وإن تسريح الموظفين انحسر.





وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل . وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل .





كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8 % في مايو أيار من 14.7 % في أبريل . وكان من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو أيار بمقدار ثمانية ملايين وظيفة.

وتعافت سوق الوظائف بشكل كبير في النصف الأول من مايو أيار إذ استأنفت الشركات نشاطها بعد إغلاق في منتصف مارس آذار لإبطاء انتشار كوفيد-19. كما تشهد ثقة المستهلكين وقطاعا التصنيع والخدمات استقرارا على الرغم من أنهم عند مستوى منخفض، وهي مؤشرات على أن الأسوأ قد انتهى.





وهناء ترامب نفسة بتلك الأخبار في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن الاقتصاد قد بدأ في التعافي.