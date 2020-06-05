تعرف على إجراءات السلامة والصحية في المواقع الأثرية بعد فتحها

كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الاحتياطات التي سيتم اتخاذها بعد صدور قرار فتح المواقع والمتاحف الأثرية عندما يتقرر فتح المتاحف والمواقع الأثرية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع قيادات الوزارة والذي فيه تم اعتماد ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والأثريين والمفتشين وأمناء المتاحف وجميع العاملين بها بالإضافة الي توفير سبل الوقاية والحماية لهم.





وقال وزيري إنه ضمن الضوابط، أولًا تحديد عدد الزائرين في الأماكن المغلقة والطاقة الاستيعابية لها كل ساعة، وتوفير سبل الوقاية بالمداخل والمخارج وشباك التذاكر وغيرها من الضوابط التي سيتم الاعلان عنها قريبا.





وأشار إلى أنه تم مناقشة خطة للفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الاثرية، تمهيدا للفتح الكلي لها عندما يتقرر ذلك، كما تم اختيار وتحديد مجموعة من المواقع والمتاحف لفتحها كمرحلة أولى خلال الأسابيع القادمة في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.





كما أطلع المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس، الحضور علي آلية أعمال تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية استعدادا لعملية الفتح وذلك بالتعاون مع مركز البحوث بالوزارة وتحت إشراف مباشر من المرممين والأثريين.



