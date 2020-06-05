بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك





يرغب نادي الزمالك منذ فترة في الحصول على خدمات حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.





ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع حمزة المثلوثي في الفترة الماضية لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الصيف.





وكشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك يجهز عقد لمدة 3 مواسم مقابل مليون و700 ألف دولار لتقديمه كعرض رسمي إلى المثلوثي في الفترة المقبلة.





وأكدت التقارير أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء تواصل مع حمزة المثلوثي في الأيام الماضية لإقناعه بالموافقة على عرض الزمالك والانضمام إلى الفريق في الصيف.





وأشارت التقارير إلى أن حمزة المثلوثي رحب بشكل مبدئي بالانضمام إلى الزمالك ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع اللاعب ونادي الصفاقسي في الفترة المقبلة بشكل رسمي.





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حسم مسئولو نادي الزمالك مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مسئولو الزمالك قد قرروا منذ فترة بيع كاسونجو في نهاية الموسم الجاري لتقليل عدد الأجانب في الفريق بالموسم القادم.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه لا يمانع في رحيل كابونجو كاسونجو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

ويدرس مسئولو القلعة البيضاء حاليا بيع كاسونجو لأحد الفريق العربية حتى يستفيد النادي منه بمبلغ مادي ضخم ليتمكن من ضم صفقات قوية في الصيف.

كما يفكر مسئولو الزمالك في استخدام كاسونجو في صفقة تبادلية مع أحد فرق الدوري المصري الممتاز في الصيف القادم.

وسيستقر نادي الزمالك على الموقف النهائي لكاسونجو في الفترة المقبلة ولكن عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية.





