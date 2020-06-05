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بعد تعافيه.. مستشار محافظ الإسكندرية يغادر مستشفى الحجر (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:09 م
ارشيفية
ارشيفية
تعافى اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس وحدة الإزالات ومستشار محافظ الإسكندرية، من فيروس كورونا المستجد، حيث غادر اليوم الجمعة، مستشفى عزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب رحلة علاج استمرت أسبوع داخل العزل الطبى، وتحول نتيجة تحاليله من إيجابية إلى سلبية.

وكان "سحلول" دخل مستشفى عزل كفر الدوار، منذ ٧ أيام، وقال اليوم أثناء خروجه: "مجهود عظيم قام به فريق العزل الطبى بكفر الدوار، برئاسة الدكتور ياسر زايد، وهو ما أشهد به منذ وصولى إلى العزل، دون إخبارهم بصفتى المهنية، حيث رأيت خلية نحل تعمل لإرضاء المصابين قبل علاجهم، وهو ما ساهم فى شفاء الكثير سريعا، ومن بينهم أنا".

وأضاف، على الجميع أن يحترس من العدوى، فهناك من يتعامل مع الفيروس باستهتار، وهو ما يزيد نسبة الإصابة، وأناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فإذا كانت مسئوليتنا تفرض علينا التواجد المستمر بالشارع، فعلى الجميع أن يحترس ويأخذ احتياطاته.

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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