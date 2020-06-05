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أزارو يرفض العودة للأهلي ويحدد وجهته القادمة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:36 م
أزارو
أزارو
حسام مجدي

رفض المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي فكرة العودة إلى الأحمر مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

وأكدت تقارير صحفية أن أحد أندية الدوري القطري تقدمت بعرض فى الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع أزارو في الصيف واللاعب يفكر في الموافقة على هذا العرض.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في  الحصول على خدمات وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.

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ازداد الحديث في الفترة الأخيرة حول المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي ومستقبله الفترة القادمة.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف النادي الأهلي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أزارو في الصيف القادم وعلى رأسهم نادي الاتفاق الذي أظهر رغبة كبيرة في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.

كما أكد وكيل أعمال أزارو أنه يملك عروض من الدوري التركي والدوري البلجيكي لضمه في الصيف القادم.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب رينيه فايلر مدرب الأحمر والذي أكد أنه لا يريد اللاعب.

وقد شارك وليد أزارو في 18 مباراة حتىى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.


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