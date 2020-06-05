الرابطة الطبية الأوروبية: تغيير برتوكول العلاج ساهم فى تقليل إصابات كورونا

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن سبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا أن المصابين كانوا يذهبون إلى المستشفيات بالمراحل الأولي من المرض؛ والأطباء لم يكن لديهم علم بالفيروس أو صفاته؛ ولذلك توفى أطباء كثيرون في المرحلة الأولى، موضحَا أن 166 طبيبا توفوا في إيطاليا.





وقال "عودة"، خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية من روما ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن المواطنين في إيطاليا كانوا ينتقلون عبر المدن دون المحافظة على الإرشادات الوقائية أو الاحترازية؛ ولم يكن أحد يعلم بتداعيات المرض.





وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أنه تم وضع بروتوكول للعلاج بناء على خبرة وتشريح جثامين المتوفيين، مؤكدًا أن تغير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في إيطاليا ساهم في زيادة عدد المتعافين.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

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