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يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم روما

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:03 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أحمد عصام
يستهدف مسؤولو فريق يوفنتوس التعاقد مع نجم فريق روما خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس تحرك لضم نيكولو زانيولو لاعب خط وسط فريق روما هذا الصيف.

ويسعى روما لإبرام صفقة تبادلية، حيث سينضم فيديريكو بيرناندسكي إلى فريق روما وسوف يدفع فريق يوفنتوس بعض الأموال خلال تلك الصفقة.

ويعد نيكولو زانيولو أبرز اللاعبين في الكالتشيو الايطالي خلال الفترة الماضية، ولكنه قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بمنتصف الموسم الحالي.

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يوفنتوس زانيولو رياضة روما الصفوف الإنتقالات الصيفية

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