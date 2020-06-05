"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وقالت وزارة الصحة: إن الحالات الجديدة المسجلة وعددها 2591 حالة، منها 46% حالة تعود لسعوديين و54% لغير السعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% ذكورًا وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغين 83%.



