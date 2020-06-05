رامز أمير يتصدر استفتاء 'الفجر الفني' كأفضل ممثل صاعد

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تصدر الفنان رامز أمير المركز الأول في استفتاء "الفجر الفني'' في قائمة أفضل ممثل صاعد اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو.



حيث حصد على نسبة مرتفعة من الأصوات بلغ عددها 131784 صوتًا، ما يعادل 31.35% وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء يوم 17 يونيو.



وقام رامز أمير بتجسيد دور البطل محمد طلعت السباعي في مسلسل "الاختيار" في سباق دراما رمضان 2020، واستطاع تأدية الدور ببراعة وإتقان وكسب قلوب الملايين بفنه منذ أول وهلة له بالساحة الفنية.



قصة مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.