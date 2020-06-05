عمر هاشم: لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه كان يشعر وهو يؤدي خطبة الجمعة اليوم بعد فترة من اغلاق المساجد بعاطفة إيمانية جياشة حبا في المسجد الذي هو بيت الله.





وأشار "هاشم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن خطبة اليوم بينت ما يجب أن نأخذ به من أسباب لمواجهة أزمة كورونا، كالحجر الصحي، والتضرع إلى الله، والتعاون بين الدول، منوها بأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.





وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن رجال الأعمال والأغنياء على مستوى العالم يجب أن يساعدوا الفقراءأ، والدول الغنية تمد يدها إلى الدول الفقيرة في مواجهة هذا الوباء.







