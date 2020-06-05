بعد سنوات.. رفع الحواجز من أمام مركز شرطة نجع حمادي بقنا (صور)

رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة نجع حمادي، بعد مطالب المواطنين برفعها لزيادة السيولة المرورية بالشارع.





وقال عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، إنه تم رفع الحواجز، والتي تم وضعها منذ أعوام، والتي كانت تؤثر على المظهر الجمالي أمام المركز، بالإضافة إلى صنع تكدس مروري بالشارع المؤدي إلى ميدان الأوقاف ووسط المدينة.





جدير بالذكر أن العديد من الأهالي بمحافظة قنا، طالبوا بإزالة الحواجز الخرسانية، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، وهو ما استجابت له الأجهزة التنفيذية والأمنية، حتى لاقت هذه الخطوة استحسان من السائقين والمواطنين موجهين الشكر للجميع، الأمر الذى ساهم في عمل سيولة مرورية في مثل هذا الشارع الهام والحيوي بالمدينة.





جدير بالذكر أنه تم إعادة فتح شارع مركز الشرطة بدشنا، في استجابة سريعة من محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، وذلك عقب عرض طلب أهالى الدائرة خلال لقاء محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والذى جاء في إطار التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ونواب البرلمان للوقوف على أهم التحديات بالمحافظة في كافة القطاعات ووضع الحلول المناسبة.





آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة