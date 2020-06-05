الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز الحد المسموح

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى التعاون معها بشكل كامل ومنحها الوصول إلى المواقع التي تثير اهتمامها.

وأعربت الوكالة في تقريرها عن قلقها إزاء رفض السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية إتاحة وصول خبراء الوكالة إلى اثنين من المواقع.

وأكد التقرير أن إيران لا تزال تخالف الشروط المنصوص عليها في الاتفاق النووي في ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزونه.

وجاء في بيان ديوان الرئيس الفنلندي: "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية، ساولي نينيستو، يوم الثلاثاء، 2 يونيو​​​.

ويذكر أن ناقش رئيسا فنلندا وإيران ، ساولي نينيستو و حسن روحاني، ظروف عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

لى جانب مع فيروس كورونا، ناقش الرئيسان مواصلة الاتفاق النووي وضرورة ضمان متطلبات أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".





وذكر البيان أن نينيستو لفت إلى أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى آلية "إنستكس" التي اقتصرت فيها التجارة على السلع الإنسانية، مؤكداً على أهمية الوصول المفتوح إلى المعلومات والحوار.





وذكرت الخارجية الفنلندية في 29 نوفمبر 2019 ،أن بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد قد انضمت إلى نظام الدفع "إنستكس" للتسويات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.