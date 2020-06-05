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رامى دارج يتصدر أفضل ديكور عن مسلسل "النهاية" في استفتاء الفجر الفني اليوم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:05 م
النهاية
النهاية
ولاء عبد الناصر
تصدر رامى دارج كأفضل ديكور عن مسلسل "النهاية"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاء رامى دارج في المركز الأول، حيث حصد 27409 صوت بنسبة مايعادل36,1%، ويليه أحمد الحوشى عن مسلسل "فلانتينو".

مسلسل "النهاية"

تدور الأحداث في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان مستنسخ منه.

وفي أحداث مسلسل النهاية يحاول المهندس انقاذ نفسه وانقاذ العالم من الانسان الألي المستنسخ منه وتعود البشرة في أمان مجددًا.


أبطال مسلسل النهاية

بطولة الفنانة يوسف الشريف والذي يشاركة العديد من نجوم الدراما، أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأحمد وفيق وسهر الصايغ، بجانب الفنان محمود الليثي والمزيد من النجوم وذلك بإخراج ياسر سامي.

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