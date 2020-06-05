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"هاتلي الهدوم من عند مرات عمك".. سر مقتل شاب على يد شقيقه بالوراق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
"هاتلي هدومي من عند مرات عمك".. مشادة كلامية وقعت بين شقيقين، بسبب طلب الأخ من إحداهما أن يحضر له ملابسه من عند زوجة عمهم، انتهت بمقتل أحد الشقيقين علي يد شقيقه بطعنة نافذه بمطواه، سددها له بمنطقة الصدر، بمنطقة الوراق، شمال الجيزة.

كان سدد شاب طعنة نافذة بجسد شقيقه، إثر وقوع مشاجرة بين شقيقان، واخيهم من الأب، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأودي أحد الشقيقين بحياة شقيقه بحياته، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة كفر السليمانية، بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلي أنه وقعت مشاجرة بين محمد وشقيقه، و"عمرو" اخيهم من الاب، بسبب طلب عمرو ملابس خاصة به، من اخيه "محمد"، لكن الأخير رفض، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تدخل خلالها شقيق "محمد"، لفض الخلاف بينهما.

وبينت التحريات أن المشاجرة تحولت إلى خناق الشقيقين، وعلى إثرها أحضر "محمد" مطواه لطعن شقيقه، فيما أحضر الشقيق الآخر، 'شومة'، وحال تعدي كل منهما على الآخر بالضرب، سقطت المطواة من يد 'محمد'، وتحصل عليها الشقيق وسدد طعنة نافذة بجسد شقيقه، بمنطقة الصدر، أسفل القلب، محدثًا إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفي، لكنه توفي فور وصوله.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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كما إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.

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مشادة كلامية قتل طعنة بوابة الفجر الوراق التحريات

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