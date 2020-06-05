كورونا في السعودية.. الرياض تتصدر قائمة حالات التعافي من الفيروس





كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 1650 حالة ؛ وتصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في أعداد حالات التعافي بتسجيلها 710 حالة شفاء، من أصل 1650 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضح موقع إحصائيات "كوفيد - 19" التابع لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 346 حالة شفاء في مدينة جدة، و302 في مكة المكرمة، و154 في المدينة المنورة، و28 في الجبيل، و20 في الخبر، و12 في حائل، و11 في حدة، و8 في ينبع.





وتم تسجيل 5 في كل من: الدمام ومهد الذهب والمزاحمية، ووادي الدواسر، و4 في كل من: خليص والظهران، و3 في كل من: عرعر والطائف والخرج، وتسجيل حالتي شفاء قي كل من: بريدة وخميس مشيط والمجمعة والقوز، وتسجيل حالة شفاء واحدة في كل من: موقق، وحوطة سدير والباحة والدوادمي ورابغ وطريف والقطيف وضرما وحريملاء والقنفذة والعقيق وضبا والقرى وساجر.



