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كورونا في السعودية.. الرياض تتصدر قائمة حالات التعافي من الفيروس
الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:11 م
كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 1650 حالة؛ وتصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في أعداد حالات التعافي بتسجيلها 710 حالة شفاء، من أصل 1650 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح موقع إحصائيات "كوفيد - 19" التابع لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 346 حالة شفاء في مدينة جدة، و302 في مكة المكرمة، و154 في المدينة المنورة، و28 في الجبيل، و20 في الخبر، و12 في حائل، و11 في حدة، و8 في ينبع.
وتم تسجيل 5 في كل من: الدمام ومهد الذهب والمزاحمية، ووادي الدواسر، و4 في كل من: خليص والظهران، و3 في كل من: عرعر والطائف والخرج، وتسجيل حالتي شفاء قي كل من: بريدة وخميس مشيط والمجمعة والقوز، وتسجيل حالة شفاء واحدة في كل من: موقق، وحوطة سدير والباحة والدوادمي ورابغ وطريف والقطيف وضرما وحريملاء والقنفذة والعقيق وضبا والقرى وساجر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 95748 حالة، وتسجيل 1651 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 70616 حالة، وتسجيل 31 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 642 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,740 مليون إصابة، بينهم أكثر من 393 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,274 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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