قبل عودة الليجا.. كشف حساب كيكي ستيين مع برشلونة

تترقب جماهير وعشاق نادي برشلونة الإسباني عودة منافسات الليجا بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.





برشلونة يفوز في آخر مبارياته قبل التوقف

وكان الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني قد حقق فوزاً هاماً بهدف نظيف أمام ضيفه ريال سوسيداد في الجولةالسابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز وذلك قبل قرار رابطة الليجا بوقف منافسات المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في إسبانيا.





كشف حساب كيكي ستيين قبل التوقف

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي كشف حساب المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة مع فريقه قبل فترة توقف المسابقة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإليكم التفاصيل:-





الدوري الإسباني

قاد كيكي سيتين برشلونة في 8 مباريات حتى الأن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حقق الفوز في ست مباريات وخسر في مناسبتين.

سجل لاعبو الفريق الكتالوني 14 هدف ومنيت شباكه بـ 8 أهداف.





كأس ملك إسبانيا

خرج برشلونة من الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في السادس من شهر فبراير الماضي.





دوري أبطال أوروبا

وينتظر برشلونة مباراة صعبة أمام نابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثامن عشر من مارس الجاري، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



