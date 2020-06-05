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الزميلة ريم محمود تتقدم ببلاغ ضد معلم أساء لها عبر "سوشيال ميديا".. والتعليم تعلن دعمها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:47 م
الزميلة ريم محمود ووزير التربية والتعليم
الزميلة ريم محمود ووزير التربية والتعليم
الفجر

تقدمت الزميلة ريم محمود، الصحفية بموقع الفجر الإلكتروني، والمتخصصة في تغطية أخبار التربية والتعليم، ببلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات-،  ضد معلم يدعى "محمد. إ" ويحمل البلاغ رقم 13 أحوال بتاريخ 4 يونيو لعام 2020.

وأضافت الزميلة في بلاغها أن هذا المعلم نشر منشورات تحمل الإساءة لشخصها على جروبات التعليم المختلفة على "السوشيال ميديا" منهم جروب تيار استقلال المعلمين بالإضافة إلي أنه نسب كلام وتصريحات لها لم تقولها.

وأكدت أن هذا المعلم يقوم بعمل منشورات على جروب تيار استقلال المعلمين تحرض الجميع على الإضراب عن الامتحانات هذا العام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

في سياق متصل، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، متمثلة في الشؤون القانونية، الدعم الكامل للزميلة ريم محمود ووعدتها بالتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا المعلم، فضلًا عن أن كل من نقابة المهن التعليمية، وكذلك نقابة المعلمين المستقلة، تقدمت بالدعم الكامل للزميلة.

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طارق شوقي ريم محمود رياضة الجولف الفجر الزميلة ريم محمود تتقدم ببلاغ ضد معلم التربية والتعليم

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