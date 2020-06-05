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برفقة كلب.. أحمد فهمي يغازل جمهوره بصورة جديدة له

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:16 م
احمد فهمي
احمد فهمي
رشا عادل
شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة كلبه.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور أحمد، غنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت ممثل مبدع ودايما اعمالك رائعه واحنا معاك دايمًا" وأضاف آخر"ماتبقاش تغيب يافهمي كثير وتاكد كلنا واثقين فيك ومفيش حد ينكر سواء اللي بيحبوك ولابيكرهوك انك جوكر ودماغك ثثقل بالذهب ومابتخافش تغامر".


يذكر أن أحمد فهمي، شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "رجالة البيت" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد وويزو وآيتن عامر.

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