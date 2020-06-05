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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة
الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:05 م
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 6 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
طقس السبت نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أمس الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى.
وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد يوم الجمعة، طقسا معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما طقس لطيف على سواحل الشمالية والشرقية.
أكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، وتتمثل في ظهور شبورة كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.
وبالنسبة لدراجات الحرارة اليوم العظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.
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