نجم الزمالك يعلن جاهزيته لاستئناف الموسم الحالي (فيديو)

واصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريباته الفردية من المنزل، وذلك ضمن البرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في ظل توقف النشاط الرياضي بمصر بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونشر اللاعب فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يقوم خلاله بعمل بعض التدريبات البدنية من المنزل، من أجل الحفاظ على لياقته.





وقد وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كارتيرون برنامجا تدريبيًا للاعبين يتم تنفيذه من المنزل، حيث يتم متابعة التدريبات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.







