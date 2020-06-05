هنا الذزاهد تفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة

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شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهوره هنا، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"شكلك حلو ماشاءالله باللون هذا" وأضاف آخر"كيوت أحلى هنا في الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"لون الشعر هادا كتير احلى".





يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي شاركت به رمضان الماضي عام 2019، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفناينن منهم الفنان بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.