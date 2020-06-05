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تنجي من الفتن.. تعرف على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ونفحاتها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:56 م
سورة الكهف
سورة الكهف
سورة الكهف.. يتمتع يوم الجمعة بمكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وهو أحد أعيادهم، كما حدثنا رسولنا الكريم محمد "ص" حينما قال: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل".

قراءة سورة الكهف

وأجمع العلماء على فضل هذا اليوم الكريم نفحاته التي تستمر حتى موعد الجمعة من الأسبوع التالي، كما لفتوا إلى ضرورة اجتناز أجرها كاملًا غير منقوص، وضرورة أن يحرص المسلم على قراءة سورة الكهف التي لها من الفضل والنفحات الكثيرة، التي يتمنى أن ينولها ويظفر بها الكثيرون.

فضل قراءة سورة الكهف

وأوصانا الحبيب المصطفى "ص" بالمداومة على فعل الخيرات وتلاوة القرءان، حيث قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء"، إلى جانب أخذ العبرة والعظة لمن يعتبر من قصصها التي تنجي من الفتن.

النفحات الإيمانية في سورة الكهف

وامتلأت سورة الكهف بالعديد من العبر والعظات الإيمانية والتعاليم الربانية التي حدثنا ربنا تعالى بها، لنرى ما حدث للفتية الذين أمنوا بربهم وهم أهل الكهف، وكذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام والرجل الصالح "الخضر"، لنتعلم منها الصبر والحكمة، وكذلك قصص ذي القرنين، الذي جمع "زبر الحديد" وجعل بينه وقومه ردمًا أمام يأجوج ومأجوج الذين أفسدوا في الأرض.

فتن الزمان توضحها سورة الكهف

وجمعت سورة الكهف فتن كثيرة التي نشهدها الآن نمر بها، حيث سردت "فتنة العلم"، و"فتنة المال"، "فتنة الدين" و"فتنة السلطة"، وهي فتن آلت بالخراب إلى أهلها، وققص وعبرة لمن يعتبر ليعرف، أن الظلم ظلمات، وأن الإيمان نور ما بعده نور، والحق هو الغالب.

نفحات سورة الكهف

وتتضمن سورة الكهف أفضال ونعم كثيرة فهي المنجية من فتنة آخر الزمان ومن يداوم على قراءتها فيكون في حماية من "المسيخ الدجال" الذي يسعى ليفتن الناس ولن يتبعه إلا الغاوون، حتى يسيطر على جزء كبير من الكرة الأرضية.

أفضل وقت لقراءة سورة اكهف

ويفضل قراءة سورة الكهف مع غروب شمس يوم الخميس من كل أسبوع وحتى غروب شمس يوم الجمعة، وخلال هذا التوقيت يستطيع الرجل المسلم قراءتها في أي وقت شاء، وكذلك بقية الأيام فقارئ القرءان مع السفرة الكرام.


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فضل سورة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة سورة الكهف

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