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مرتضى منصور يطمئن على أشرف زكي بعد تعرضه لوعكة صحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:53 م
أشرف زكي
أشرف زكي
رامي بشاي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور أشرف زكي أمين الصندوق ونقيب المهن التمثيلية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي بالدكتور أشرف زكي، من اجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة.

وقد خضع الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بنادي الزمالك ونقيب المهن التمثيلية، إلى جراحة  عقب تعرضه لوعكه صحية، حيث يخضع زكي لفترة علاج سريعة.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 



يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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