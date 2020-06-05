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بعد اقترابه من الأهلي.. 4 محطات في مشوار محمد إبراهيم مع الساحرة المستديرة (أرقام)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:55 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي على عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي، لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، استطاع الحصول على توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، خلال الأيام الماضية، للإنضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي في الموسم القادم.

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف مصر المقاصة قادمًا من نادي الزمالك مطلع الموسم، وذلك بعد دخوله في عدة مشاكل مع إدارة ناديه، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه محمد إبراهيم مع الزمالك ومصر المقاصة:-

- الزمالك:

محمد إبراهيم يعد واحد من أبناء الزمالك تم تصعيده للفريق الأول عام 2011، ولعب مع الفريق الأبيض عدة سنوات وحتي 2014، قبل رحيله في رحلة احتراف قصيرة مع فريق ماريتيمو البرتغالي، لكنها لم تكن رحلة موفقة، ليعود بعدها للقلعة البيضاء واستمر مع الفريق حتي 2019 قبل رحيله للمقاصة.

خاض محمد إبراهيم 114 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل 16 هدفا، وصنع 24 هدفا آخرين، وحصل على 14 بطاقة صفراء، بينما تعرض للطرد 4 مرات.

وشارك "هيما" في 16 مباراة بكأس مصر، وسجل هدف وصنع آخر وحصل على إنذارين، بينما شارك في مباراتين ببطولة كأس السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

خاض محمد إبراهيم 52 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (39 مباراة بدوري أبطال إفريقيا – 13 مباراة بالكونفيدرالية)، ونجح في تسجيل 7 أهداف، بينما صنع 9 أهداف، بينما لعب مباراتين بالبطولة العربية ولم يسجل أي أهداف.

توج اللاعب مع الزمالك بكأس مصر 6 مرات، بينما حصل على كأس السوبر المصري مرة وحيدة، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي مرة وحيدة.

المقاصة:
انضم محمد إبراهيم لصفوف نادي مصر المقاصة في صيف 2019 وخاض مع الفريق الفيومي 12 مباراة بواقع (10 مباريات بالدوري الممتاز – مباراتين بكأس مصر)، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء.

ماريتيمو البرتغالي:
لعب محمد إبراهيم ضمن صفوف فريق ماريتيمو البرتغالي في الفترة من سبتمبر 2014 وحتي يناير 2015 وخاض 8 مباريات فقط مع الفريق البرتغالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وعاد لمصر سريعًا للإنضمام لصفوف نادي الزمالك.

منتخب مصر:
لم يترك محمد إبراهيم بصمة مع منتخب مصر، حيث شارك في 7 مباريات مع المنتخب الوطني خلال مسيرته بالملاعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما خاض 12 مباراة مع منتخب تحت 23 عامًا، ولم يسجل أهداف، ولعب 12 مباراة مع منتخب الشباب تحت قيادة ضياء السيد وسجل 4 أهداف.

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محمد ابراهيم رياضة المقاصة الفجر الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية

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