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مريام فارس تتألق بجلسة تصوير جديدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:57 م
ميريام فارس
ميريام فارس
رشا عادل
خضعت الفنانة اللبنانية مريام فارس، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية "فستانًا طويل صيفي باللون الأزرق وكان شعرها طويل ناعم منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وشاركت مريام، جمهورها بمجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت فارس، على الصور قائلة:"الأزرق هو من ألواني المفضلة وأنتم ما هو لونكم المفضل ؟".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حاليا صار الازرق" وأضاف آخر"كثير حلو لون عليك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فدية الجمال ماشاءالله عليكي".

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