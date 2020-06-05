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15 فندقا سياحيا يتسلم الشهادة الصحية للعودة إلى العمل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسليم عدد جديد من الفنادق شهادة السلامة الصحية والتي تعني تأهل الفندق للعودة إلى العمل من جديد. 

وحسب بيان الوزارة فقد تسلم ١٥ فندقا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتقع الفنادق الخمسة عشر في أربع محافظات وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة. 

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتي الآن وصل إلى ١٢٥ فندقًا.

ولفت إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٩ فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهم ريجينا سويس إن ريزورت، وبيلافيستا، ودوار العمدة، وسلطان باي، والتبة (بل فيو)، وكلوب باراديسيو، وسمرا باي، وماريوت، ومنتجع كونتننتال. 

و٣ فنادق في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وهي فنادق شارمليون كلوب ريزورت، وفندق شارمليون كلوب اكوا بارك، وفندق كورال بيتش تيران. 

كما حصل فندق واحد في محافظة الإسكندرية هو فندق وندسور بالاس، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندق هيلتون ريزدنس الزمالك، وفندق أم كلثوم.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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