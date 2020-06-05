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خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الشئون الصحية والسكان في محافظة الدقهلية عن خروج 119 حالة من مستشفيات عزل الدقهلية خلال الأسبوع الماضي.

 

وأوضح وكيل صحة الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن الحالات تمثلت في 72 حاله شفاء كامل، و47 حالة تم تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي وخروج متابعه بالمنزل بعد تحسن أحوالهم واختفاء الأعراض.

 

وأكد وكيل صحة الدقهلية أنه بالفعل قام الطب الوقائى بمتابعة هذه الحالات بالمنازل وكذلك المخالطين مع إعطاء جميع المخالطين أدويه وقائية، وستستمر المتابعة لهم لحين الشفاء التام.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله.

 


خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)
خبر سار.. حالات تعافي جماعية لمصابي كورونا في الدقهلية (صور)

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