نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف

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نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:33 م
حسام مجدي
تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية الضخمة لضم محمد الشناوي في الصيف القادم.
ورفض الشناوي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية وأكد أنه لا ينوي مغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده.
يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم قادمة ورفع راتبه مع الفريق ليضمن استمراره لوقت أطول في صفوف الأحمر.
وسيعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي في الفترة المقبلة لإنهاء الاتفاق بشأن تجديد عقده ولكن ينتظر النادي عودة التدريبات الجماعية ليحسم هذا الملف.