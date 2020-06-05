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نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:33 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي


تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية الضخمة لضم محمد الشناوي في الصيف القادم.

ورفض الشناوي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية وأكد أنه لا ينوي مغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده.

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم قادمة ورفع راتبه مع الفريق ليضمن استمراره لوقت أطول في صفوف الأحمر.

وسيعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي في الفترة المقبلة لإنهاء الاتفاق بشأن تجديد عقده ولكن ينتظر النادي عودة التدريبات الجماعية ليحسم هذا الملف.

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