نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف









تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية الضخمة لضم محمد الشناوي في الصيف القادم.





ورفض الشناوي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية وأكد أنه لا ينوي مغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده.





يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم قادمة ورفع راتبه مع الفريق ليضمن استمراره لوقت أطول في صفوف الأحمر.



