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"الملك سلمان للإغاثة" يسلّم دفعة جديدة من مساعدات مواجهة كورونا لليمن
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:44 م
الفجر السعودي
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة، يوم أمس الخميس، دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة اليمنية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتسلم المساعدات "البرنامج الوطني للإمداد الدوائي" بوزارة الصحة بسيئون في محافظة حضرموت؛ لمكافحة الفيروس في مختلف محافظات الجمهورية.
واتحتوت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية الخاصة وأجهزة التنفس الصناعي؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني، ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,740 مليون إصابة، بينهم أكثر من 393 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,274 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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