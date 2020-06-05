"الملك سلمان للإغاثة" يسلّم دفعة جديدة من مساعدات مواجهة كورونا لليمن





سلم مركز الملك سلمان للإغاثة، يوم أمس الخميس، دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة اليمنية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، و تسلم المساعدات "البرنامج الوطني للإمداد الدوائي" بوزارة الصحة بسيئون في محافظة حضرموت؛ لمكافحة الفيروس في مختلف محافظات الجمهورية.





واتحتوت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية الخاصة وأجهزة التنفس الصناعي؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني، و يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا.



