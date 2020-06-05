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محمود غنيم مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:47 م
الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة
محمود الجلاد
كلف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمود طه الشيمي غنيم إمام وخطيب وعضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بأوقاف البحر الأحمر وذلك في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي 

وألغت مديرية أوقاف البحر الأحمر تصريح خطابة حسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر مع التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوي وصعود المنبر. 

وأكدت وزارة الأوقاف أن صفحة الإمام أو خطيب الجمعة الشخصية بمثابة منبره ينبغي أن يكون ما ينشره عليها متسقًا فكرًا وسلوكًا مع شخصية وطبيعة عمل الإمام أو خطيب الجمعة، ومن يخالف ذلك تتخذ ضده الإجراءات التي تتناسب وطبيعة الخروج على مقتضى واجبه الوظيفي، وبما يصل إلى إلغاء تصريح الخطابة أو حتى إنهاء الخدمة.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك لتقصيره وإهماله الشديد في مهام عمله وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش.

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وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ للإسلام منهجا في مواجهة الشدائد والنوازل وهو التمسك بكتاب الله وسنته، مؤكدًا أنِّ نبينا الكريم كان يأخذ بالأسباب، وأنَّ المولى -عزوجل- في كتابه العزيز أمر الأمة بذلك فقال "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، لافتًا إلى أنَّ الإسلام هو أول من نادى بالحجر الصحي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا».

ووجه الدكتور عمر هاشم خلال خطبة صلاة الجمعة، وذلك في أول جمعة منذ 20 مارس الماضي، وهي آخر جمعة شهدها الجامع قبل تعليق الصلاة به نظرًا لانتشار جائحة كورونا، وكان عنوان الخطبة «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد» أربعة نداءات إلى العالم بأسره:
أولها: بيان أنَّ ما وقع بالإنسانية من جائحة عجز عنها عباقرة الطب هو نذير من النذر يحمل للبشرية الدلالة الساطعة أن لهذا الكون إلها، خلق فسوى وقدر فهدى، قادر على كل شيء.

كما وجه النداء الثاني إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن يتوبوا إلى الله، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.

أمَّا النداء الثالث فوجَّهَه "هاشم" إلى الدول الغنية وكل أغنياء العالم بأن يتعاونوا مع إخوانهم في الإنسانية من الفقراء والمهجرين، وأن يمدوا لهم يد المساعدة، فما أحوجهم لتلك المساعدة اليوم أكثر من أي يوم مضى.

وخصص عضو هيئة كبار العلماء النداء الأخير للأطباء وطواقم التمريض، بأن يستمروا في إخلاص العمل وأن يُوقنوا أنهم بمعالجتهم للمرضى يقومون بأعظم عبادة، قائلًا:" حسبكم أنَّ رب العزة قال في الحديث القدسي"يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنَّ عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عُدته لوجدتني عنده" هذا ثواب من يزور المريض فما بالنا بمن يعالج ويخفف الآلام!

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