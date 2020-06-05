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بإطلالة صيفية.. جيهان خليل تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:40 م
جيهان خليل
جيهان خليل
رشا عادل
شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة على البحر بإطلالة صيفية.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور جيهان، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"القمر دا بصبرنا ع الحظر" وأضاف آخر"الجمال اساس في كل ست والاحساس ليه ملوك والأميرة جيهان خليل ملكة فيه"، وفي االسياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طلتك بتجنن".



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.

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