مفاجأة.. بلايلي يقترب من الرحيل عن أهلي جده لهذا السبب









اقترب الجزائري يوسف بلايلي نجم نادي أهلي جدة من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان يوسف بلايلي قد انضم إلى صفوف نادي أهلي جده في الصيف الماضي قادما من صفوف نادي الترجي التونسي.





وأكدت تقارير صحفية أن السبب وراء احتمالية رحيل بلايلي عن أهلي جده هو تلقيه عرض تركي مغري لضمه في الصيف القادم.





وأشارت التقارير إلى أن نادي جالطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع يوسف بلايلي في الصيف القادم مقابل مبلغ ضخم.





وذكرت التقارير أن مسئولو نادي جالطة سراي تواصلوا بالفعل مع بلايلي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق واللاعب من المتوقع أن يوافق على العرض.



