الرياض تتصدر.. "الصحة" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة لكورونا



كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 2591 حالة؛ حيث تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في أعداد الإصابات الجديدة بتسجيلهامسجلة 719 حالة، من أصل 2591 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 459 حالة، ثم مكة المكرمة بـ254 حالة، والمدينة المنورة بـ129 حالة، والهفوف 102 حالة، والدمام 90 حالة، والخبر 81 حالة، والقطيف 76 حالة، والجبيل 66 حالة، والمبرز 60 حالة، وبريدة 48 حالة.





ثم الظهران بـ45 حالة، والطائف 31 حالة، وخميس مشيط 29 حالة، والجفر 22 حالة، ورأس تنورة ووادي الدواسر 20 حالة لكل منها، وحفر الباطن والدرعية 19 حالة لكل منها، وينبع 18 حالة، وتبوك 17 حالة، وجازان 15 حالة، ثم القنفذة وعرعر 12 حالة لكل منها، وعنيزة والبشائر وبقيق 11 حالة لكل منها، وأبها ومحايل عسير وصفوى 10 حالات لكل منها، والسحن والخفجي وأبوعريش ونجران 9 حالات لكل منها، وبللسمر والخرج 8 حالات لكل منها.





ثم جاءت بيش وصبيا ورويضة العرض 7 حالات لكل منها، وأحد رفيدة وحائل والعارضة 6 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والدرب والليث 5 حالات لكل منها، والعيون والبكيرية والرس ووادي بني هشبل والقويعية 4 حالات لكل منها، وليلى 3 حالات، وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: وادي الفرع مهد الذهب ورياض الخبراء والقوز والمزاحمية وحوطة بني تميم.





بينما تم تسجيل جالة إصابة واحدة في كل من: الحناكية وخيبر والمذنب والأسياح والمويه وظهران الجنوب ورجال ألمع وتنومة والعيدابي وأضم ورابغ وحبونا والعويقلة والشعبة والبجادية والزلفي وتمير وثادق وأملج.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 95748 حالة، وتسجيل 1651 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 70616 حالة، وتسجيل 31 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 642 حالة.



