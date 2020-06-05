بويج يتحدث عن أزمة فاتي وجاهزية سواريز وإصابة ميسي

كشف المعالج الفيزيائي لويس بويج عن تشخيص ما يعاني منه أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي بعد وجود أنباء عن إصابة قوية تعرض لها اللاعب.





تحدث لويس بويج المعالج الفيزيائي الشهير عن عدد من الأمور الهامة فيما يتعلق بإصابة ليونيل ميسي وجاهزية لويس سواريز وأزمة يعاني منها أنسو فاتي.





وقال بويج في تصريحاته اليوم: "ميسي لديه تقلص في العضلات بسبب الجهد الكبير الذي يبذله، هو يجب أن يكون في مباراة مايوركا لأنها مسألة تافهة، التقلص لا يعتبر إصابة أصلًا. ليو يقدم 300% في التدريب فمن الطبيعي أن يكون لديه بعض الحمل الزائد، ميسي بذل المزيد من الجهد فور العودة، وكان يعمل بشكل كثيف. وعضلاته لم تتكيف على ذلك بعد".





وتابع: "الآن العديد من المباريات قادمة في غضون أيام قليلة، وقليل من وقت التعافي مع التوتر العقلي والخوف قليلًا من الإصابة. هنا سيتبين إذا كانوا قد قاموا بالعمل عقليًا وإذا كانوا يعرفون كيف يحمون أنفسهم عن طريق القيام بالعمل كما ينبغي".





وأضاف: "التبديلات الخمسة ستؤثر على برشلونة، لأنهم يلعبون من أجل إرهاق الخصم وسيصبح الأمر أكثر صعوبة".





وواصل: "سيكون لدى سواريز رغبة رهيبة في إثبات أنه ما زال قاتلاً بعد كل ما قيل عنه، وقد يكون أنسو فاتي كما قيل لديه مشكلة تتعلق بنمو الغضاريف. هذه أشياء جزء من حياته المهنية".



