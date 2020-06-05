Advertisements

ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:58 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت إلى حدّ كبير وباء فيروس كورونا.

وسبق أن كتب ترامب تغريدة، اليوم، نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير "مذهل" للوظائف الأمريكية أظهر انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب بعد دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف في مايو الماضي: "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".

وشدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وشجع الرئيس حكام الولايات على السماح له بإرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، متعهدا بفعل ذلك "بسرعة تصيبهم بالدوار".

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا فلويد جورج فلويد ترامب تجاوز الولايات المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. أزارو يحسم وجهته في الصيف

منذ ساعة و نصف

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ يوم

"الأطباء" تنعي أستاذ بطب الأزهر إثر وفاته بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 21 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إشعال النيران بمركز شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية

"جوروج فلويد" أحد ضحايا العنصرية في أمريكا..تعرف علي تفاصيل

ماذا يحدث في أمريكا.. أول احتجاجات في زمن كورونا

بعد أحداث مينيابوليس.. خبير: إحنا في أمريكا بنحسد المصريين على السيسي (فيديو)

أحمد موسي يعرض مشاهد دهس المتظاهرين بأمريكا (فيديو)

مستشار ترامب السابق: واقعة "فلويد" ستؤثر على شعبية ترامب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين