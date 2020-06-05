ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كورونا

وسبق أن كتب ترامب تغريدة، اليوم، نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير "مذهل" للوظائف الأمريكية أظهر انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.





وقال ترامب بعد دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف في مايو الماضي: "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".





وشدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وشجع الرئيس حكام الولايات على السماح له بإرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، متعهدا بفعل ذلك "بسرعة تصيبهم بالدوار".

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".







