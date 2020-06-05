لقاء الخميسي تستعيد ذكريات حملها

لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة وهي حامل.







وعلقت لقاء، على الصورة قائلة:"ذكريات رائعة مع أصدقائي المحبوبين في العمر".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حتي وانتي حامل عسل" واضاف آخر"لقاء انتي ممثلة متميزة وناجحة احبك كثيرا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة في كل مراحل عمرك".





يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة