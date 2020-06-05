محمد رمضان يغازل جمهوره بصورة جديدة عبر 'إنستجرام'

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قام الفنان محمد رمضان بنشر مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رمضان في هذه الصور خاضعا لجلسة تصوير مرتديا بدلة أنيقة، ولم يعلق "رمضان" على هذه الصورة سوى بإيموشن فقط.



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم".



يذكر أن محمد رمضان خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولته، وشاركه كلا من نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.