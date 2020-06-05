Advertisements

بعد اقترابه من العودة للملكي.. ماذا قدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:08 م
أشرف بن حكيمي
أشرف بن حكيمي
حسام مجدي

أصبح المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلي بوروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من العودة للنادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة أسود الفيستفاليا بالموسم الحالي.

وتلقي "حكيمي" عدة عروض خلال الفترة الحالية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي، لكن النادي المدريدي يتمسك باستعادة خدمات اللاعب في الموسم الجديد، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق الألماني في الموسم الحالي.

وانتقل أشرف حكيمي إلي نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2019، وذلك بعدما فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي، حيث شارك معه في 17 مباراة فقط، وسجل هدفين، وصنع هدف في إجمالي دقائق لعب فعلية 1315 دقيقة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند:-

وشارك "حكيمي" في 50 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 4140 دقيقة، وسجل 7 أهداف، وصنع 14 هدفًا، بينما خاض 5 مباريات بكأس ألمانيا وسجل هدف وحيد في 371 دقيقة لعب.

بينما لعب النجم المغربي 13 مباراة مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 1080 دقيقة، كما شارك في مباراة وحيدة بكأس السوبر الألماني ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وبلغ إجمالي مشاركات "حكيمي" مع بوروسيا دورتموند 69 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، وصنع 17 هدفًا آخرين، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتوج معه ببطولة السوبر الألماني.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. أزارو يحسم وجهته في الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك

منذ ساعة

"الأطباء" تنعي أستاذ بطب الأزهر إثر وفاته بفيروس كورونا

منذ ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 21 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

منذ ساعتين و 28 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين