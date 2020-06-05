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حفيد حسن حسني: "وجود اسمك بالنسبالي أمان وفخر"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:22 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
عبر حسن حفيد الفنان الراحل حسن حسني، عن الحزنه الشديد على رحيل جدة من خلال نشر مجموعة صور له برفقته من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



وعلق حسن، على الصور قائلًا:"أي حد لما كان بيعرف إني حفيدك، كنت بلاقي فرحة في عينه ونظرة احترام وتقدير.. الحاجات دي كانت دايما بتفرحني وببقى شايف قد إيه الناس حباك حتى لو ما اتعاملتش معاك شخصيًا، وقد إيه أنا فخور إني حفيدك ومتشرف".


وأضاف:"وجود اسمك في بطاقتي وإني شايل اسمك كان بالنسبالي أمان وفخر، وعشان كده كنت دايما واخد بالي في معاملتي مع الناس وإني اتعلمت منك إن حب الناس بالدنيا كلها وفكرة إني شايل اسمك دي مسؤولية كبيرة".



وأشار:"كانت الناس دايما بتسألني عنك وعن معاملتك معانا، كنت دايما بقولهم إنك بركتنا وقد إيه طيب وحنين ومصدر البهجة في العيلة، وإنك ظهرنا اللي اتكسر دلوقتي واللي الناس ماتعرفوش إنك كنت بتضحكنا عالحقيقة أكتر من ورا الكاميرا، وإن تقريبًا كل الشخصيات اللي مثلتها إحنا عشناها".



وأكمل حديثة:"عشان دايما كنت مش بتحب تتعبنا ومش بتقل علينا فضحكت علينا وسبتنا في ٢٤ ساعة، مع إني كان نفسي تفضل معانا لغاية لما تشوفني أنا وكل إخواتي الـ٥ في بيوتنا وتشوف أولادنا، لكن أمر الله نفذ، ولا اعتراض على قضاء ربنا، والبهجة راحت معاك، ومصر والدول العربية كلها عزونا وحسوا بآلامنا، لإنك كنت موجود داخل كل بيت، وأجيال كتير اتربت على إفيهاتك، وكنت فعلا جوكر، عشان زي ما بتعرف تضحكنا زي ما بتعرف تبكينا".



واختتم:"مهما اتكلمت وقلت مفيش كلام يوصفك أو يوصف جمال روحك الحلوة اللي هنفضل عايشين بيها حوالينا، أنا فعلا محظوظ إني اتولدت حفيدك وإني شايل اسمك، وعارف إنك دلوقتي في مكان أحسن بكتير وإنك مع جدتي وبنتك اللي كانت أقرب حد ليا، واللي من ساعة فراقها، وأنت تعبان ودلوقتي حضرتك ارتحت، فيا رب أبقى محظوظ أكتر وأحصلكوا، وأبقى مرتاح معاكوا عما قريب إن شاء الله أشوفك على خير".



يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا يوم السبت الموافق 30 مايو الماضي، أثر تعرضه لجلطة دخل على اثرها مستشفى دار الفؤاد.

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حسن حسنى الراحل حسن حسني

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