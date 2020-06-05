"الأطباء" تنعي أستاذ بطب الأزهر إثر وفاته بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور محسن عبد العزيز الهياتمي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت النقابة فى بيان صحفى اليوم الجمعة: "سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".





آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.





ارتفاع أعداد المصابين والوفيات





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.



