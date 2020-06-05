حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك

دافع حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك السابق والحالي لإنبي، عن نفسه، بعد العديد من الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بعد إشادته بمجلس إدارة الأهلى.





وكان طولان قد كتب عبر حسابه الشخصي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:" كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم".





وتعرض طولان للعديد من الانتقادات، بعد تعليقه وإشادته بمجلس إدارة المارد الأحمر.





وكتب طولان عبر حسابه الشخصي:" هل كي أثبت للناس زملكاويتي، من الضروري أن أسب وأتجاوز في حقهم".





وتابع:" لا يصح أن أكون زمالكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزمالكاوية المحترمين؟".





وأتم تصريحاته، قائلا:" ولا عايزني أمسك طبلة زيكم".





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وفي سياق منفصل، كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي مفاجأة بشأن انضمام واحد من نجوم الفريق إلى صفوف نظيره النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد حلمي طولان أن محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي لن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف القادم وأن الأحمر لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن.

وقال حلمي طولان في تصريحات إذاعية: " محمود جاد لن يرحل عن إنبي، لم تصلنا أي عروض رسمية للنادي الأهلي بخصوص هذا الشأن."

وتابع:" نادي إنبي عانى كثيرًا في السنوات الأخيرة ، لن يرحل جاد ولا غيره من اللاعبين، لن يرحل أي لاعب عن صفوف إنبي الموسم المقبل."

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد مع محمود جاد ولكن في الانتقالات الصيفية بالموسم القادم وليس في الانتقالات القادمة.





