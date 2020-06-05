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قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي بشأن دوري الأبطال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:00 م
دوري ابطال اسيا
دوري ابطال اسيا
اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا لم يتم الإعلان الرسمي عنه حتى الآن بشأن مصير الأندية من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن مصدرا رسميا بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم كشف عن قبول إدارة المسابقات بالاتحاد القاري مشاركة الأندية التي سيتم إلغاء الدوري في بلدانها للموسم الحالي في نسخة دوري الأبطال 2021 بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيتم عبر اعتماد آلية جديدة يتوقع أن يتم تعميمها في أي من الدوريات المحترفة التي قد يتم إلغاؤها وتشارك فرقها في دوري الأبطال.

وأضافت أن الاتحاد الأسيوي سيعتمد ترتيب الأندية في الدوري قبل الإلغاء، إلى جانب بطل الكأس إذا كان قد استكمل البطولة، لتكون تلك هي المرجعية التي يتم من خلالها توزيع المقاعد للمشاركة في دوري الأبطال، وفي حالة عدم لعب مسابقة الكأس وعدم وجود بطل أيضا، سيكون اختيار الأندية المشاركة في دوري الأبطال نسخة 2021 مقتصرا على ترتيب الدوري المحلي قبل الإلغاء.

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