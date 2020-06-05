"المطروشي": مساعدة الإمارات لكوبا تأتي في إطار علاقاتنا المميزة





قال السفير الإماراتي لدى جمهورية كوبا بدر عبدالله سعيد المطروشي : إن بلاده وكوبا أقامتا علاقات قوية خلال السنوات الأخيرة.





وعلق " المطروشي" على عملية إرسال بلاده طائرة مساعدات لدولة كوبا لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مضيفاً: أن "هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة كورونا، لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".





ومن الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.





وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين.



