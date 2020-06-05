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"المطروشي": مساعدة الإمارات لكوبا تأتي في إطار علاقاتنا المميزة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
وكالات

قال السفير الإماراتي لدى جمهورية كوبا بدر عبدالله سعيد المطروشي: إن بلاده وكوبا أقامتا علاقات قوية خلال السنوات الأخيرة. 

وعلق "المطروشي" على عملية إرسال بلاده طائرة مساعدات لدولة كوبا لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مضيفاً: أن "هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة كورونا، لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".

ومن الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.

وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين.  

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,740 مليون إصابة، بينهم أكثر من 393 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,274 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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