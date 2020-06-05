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السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:45 م
التطهير
التطهير
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقوم بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللأزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذه الاجراءات تشمل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات بجميع الخطوط العاملة في المسافات الطويلة والقصيرة التابعة لهيئة السكك الحديدية وذلك بشكل دوري ومستمر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا

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تعقيم قطارات ومحطات السكك الحديد بوابة الفجر النقل القطارات الصحة العالمية الإجراءات الاحترازية

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