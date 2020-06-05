آخرهم شائعة انفصالها.. عقبات واجهتها شيرين عبد الوهاب في حياتها

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تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للعديد من الأزمات خلال رحلتها الفنية، وكما يقال أن كل موهوب يجد أمامه عقبات من الآخرين لكي تفسد عليه حياته وتحاول توقفه.



لكن شيرين عبد الوهاب بقوتها وإرادتها واجهت جميع العقوبات التي احتلت طريقها ومازالت تواجه بصدر رحب.



ويعرض 'الفجر الفني' بعض العقبات التي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب.



زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



عند بداية زواجها من الفنان حسام حبيب لاقت العديد من الانتقادات والصعوبات منذ بداية عام 2018، والتي على أثرها ظهرت في أحد اللقاءات وقامت بنفي حقيقة زواجها من حسام حبيب بعدما أعلن ثم نفى مبررا أن علاقتهم في حدود الصداقة فقط لكن قام والد حسام حبيب بإعلان نبأ ارتباطهم بشكل رسمي عبر ''الفيسبوك".



حفلة رأس السنة لعام 2019



توقفت شيرين عبد الوهاب عن إحيائها للحفلات الغنائية لفترة، ثم عادت في عام 2019 بحفلة رأس السنة لتفاجئ جمهورها، وقامت بالحديث عن نفسها وأثارت ضجة كبيرة في هذا التوقيت مع نقابة المهن الموسيقية بعبارة قالتها بطريقة كوميدية: "أنا خسارة في مصر".



حفلها في الأردن



عادت شيرين وقد أثارت ضجة مرة آخرى في حفل بمدينة الأردن عند طلب أحد الفتيات أن تقوم بغناء أغنية "مشربتش من نيلها"، وهنا كان رد شيرين عليها صادم حينما قالت: "مشربتش من نيلها هيجيلي بلهارسيا، هنا أتكلم براحتي في مصر هيسجننوني"، وتدخل زوجها حسام حبيب وساعدها في الخروج من هذه المشكلة.



انقلاب السوشيال ميديا ضدها



كانت شيرين عبد الوهاب دائمًا كثيرة التحدث حول علاقتها بزوجها حسام حبيب مما أزعج البعض أنها تتحدث بشكل مستمر عن حياتها الشخصية للجمهور بالإضافة الى قولها "أنا وحسام بقالنا 5 سنين صحاب، وأنا طلبت إيده وقولتله هو إحنا ينفع نتجوز".



شجارها مع حسام حبيب



تتداول مواقع السوشيال ميديا خبر بشجارها مع زوجها مما أضطر الأمر بتدخل الفنان أحمد سعد للفض بينهما، وأنهم قد إنفصلا بشكل رسمي ولكنهم لم يعلنا حتى الآن.



وهذا ما جعل حسام حبيب يخرج عن صمته ويرد عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "أنا كتبت تويتة ومسحتها احترامًا للسادة الصحفيين الشرفاء، أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة، فحسبي الله ونعم الوكيل".



واختتم: "اتقو الله أن تخوضو في أعراض الناس، موتوا بغيظكم، إن شاء الله مش هنسيب حقنا''.



كما أن شيرين عبد الوهاب قامت بالرد عبر تويتر قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".