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نجم ليفربول السابق: فشل التعاقد مع "فيرنر" جاء في مصلحة صلاح وزميليه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:40 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
كشف ستيف نيكول نجم ليفربول السابق، عن أكثر المستفيدين من عدم تعاقد الريدز مع الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن تشيلسي يقترب بشدة من الإعلان عن التعاقد مع تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في الأيام القليلة القادمة.

وقال ستيف نيكول في تصريحات نقلتها شبكة " ESPN" اليوم إن ما ارتكبه ليفربول بعدم التعاقد مع فيرنر سيكون له تأثير على الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع: "صلاح وفيرمينيو وماني سيكونون اكثر المستفيدين من عدم ليفربول مع فيرنر لأنهم سيلعبون بدون ضغوط، أما التعاقد مع نجم كبير سيشعل المنافسة وكنا سنرى أعلى مستوى من الثلاثي الكبير في الريدز".

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تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه جاهز لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي من جديد، بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
حيث عاد ليفربول للتدريبات قبل أسبوعين، وذلك استعدادًا لاستئناف موسم 2019/2020، والمقرر عودته يوم 17 يونيو المُقبل، مع الأحد في الاعتبار كافة التدابير الاحترازية.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو":" سيكون هناك بعض المباريات الصعبة التي ستواجهنا، ولن تحصل على دعم الجماهير".

وتابع:" الأمر بالنسبة الأخرين أيضًا، حيث لن يحصل أي فريق على دعم الجماهير، فالأمور ستكون متساوية للكل، ولهذا السبب أنا لست قلقًا".

وأضاف:" حاولنا التأقلم على كل شيء، لأنه عادةً عندما أصرخ في مباراة وأقول لمحمد صلاح افعل هذا او ذاك، صوتي يكون مرتفعًا للغاية، ربما يشعر اللاعبين بالصدمة".

وأتم:" نحتاج جميعًا للتأقلم على اللعب بدون جماهير، نحن وجميع الفريق لن يكون لديهم أي دعم جماهيري، وفي هذا الوضع الأمر سيكون طبيعي تمامًا".

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