صحيفة "الرؤية": الإمارات أثبتت قدرتها العالية في العمل الإنساني





قالت سفارات عربية وأجنبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إن الإمارات أثبتت خلال الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم، أنها رائدة في العمل الإنساني وجاهزة دائماً لمساعدة جميع الدول حتى في أصعب الظروف.





وأعربت كل السفارات عن تقدير بلادهم للجهود الإماراتية في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا ومبادرتها في تقديم مساعدات طبية وإنسانية لإمداد خطوط الدفاع الأولى من الطواقم الطبية حول العالم بشكل مستمر، نقلاً عن صحيفة "الرؤية" الإماراتية.





هذا وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 708 أطنان من المساعدات إلى أكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين، بجانب جهود مستمرة لإعادة رعايا دول والعالقين في مناطق مختلفة حول العالم إلى أوطانهم.





وقدم سفير مملكة البحرين إلى الدولة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الشكر والامتنان للإمارات على تعاونها متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي واللجنة العليا لإدارة الازمات والكوارث وتسهيلهم عودة المواطنين والطلبة البحرينيين الموجودين بالدولة والعالقين في دول العالم إلى المملكة بالتنسيق مع السفارة قبل وبعد إغلاق المجال الجوي وتسهيل التنقل في ما بين المطارات داخل الدولة.





وقال الشيخ خالد بن عبدالله : إننا "نثمن ونقدر وقوف دولة الإمارات مع أشقائها؛ حيث أن مملكة البحرين أيضاً كانت على تعاون مستمر مع أشقائهم المواطنين الاماراتيين لدى عودتهم من مملكة البحرين إلى وطنهم سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء ويزيل هذه الغمة".





وأكد سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى الإمارات باتريك مودي، على أن بريطانيا ترحب بالتزام الإمارات في دعم الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.





وقال مودي : "قدم كل من بلدينا مساعدات للدول في جميع أنحاء العالم، وفي وقت لاحق الأسبوع الجاري ستستضيف المملكة المتحدة قمة اللقاحات العالمية لجمع الأموال لـ(تحالف اللقاحات العالمي)، وستقف الإمارات العربية المتحدة معنا وقد أثبتت ريادتها بالفعل من خلال مساهمتها البالغة 160 مليون دولار في المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في نوفمبر 2019".





وفي نفس الاتجاه، أعرب سفير إندونيسيا لدى الإمارات حسين باجيس، عن تقديره الكبير للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات للعديد من البلدان المتضررة جراء تفشي الفيروس بما في ذلك إندونيسيا.





وأشار "باجيس" إلى أن المساعدات الطبية والإمدادات المرسلة عكست العلاقات الوثيقة والصداقة بين هذين البلدين الشقيقين، مؤكداً على أن رئيس إندونيسيا حريص على زيادة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.





وأضاف: "أظهرت هذه المبادرات استمرارية نجاح الحكومة الإماراتية في تقديم الإعانات الطبية والمساعدات الخارجية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، كما حددها القائد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".





ومن جانبه، قال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أرمينيا في الإمارات مهير مكرتوميان: إن المساعدات الطبية والوقائية من الإمارات وصلت إلى العاصمة يريفان لمكافحة فيروس كورونا.





وأضاف مكرتوميان : أن "جمهورية أرمينيا تقدر عالياً هذه الخطوة التي تشهد وتؤكد على الصداقة العريقة بين شعبينا الصديقين والمعاملة المتميزة تجاه بلدنا، وإننا على قناعة تامة أنه بجهودنا المشتركة والتعاون المتين يمكننا مقاومة هذه الأزمات".





وأشار إلى الحوار الثنائي رفيع المستوى بين البلدين والتعاون الوطيد في حالات الطوارئ وبشكل خاص في الوقت الحاضر حينما تبذل كل شعوب العالم كل جهودها للتغلب على تحديات وباء كورونا.





كما لفت إلى المكالمة الهاتفية بين رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مكافحة تفشي الفيروس ومناقشة أمور ذات الاهتمام المشترك لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي باستمرار، والذي سيشمل أيضاً الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي بين البلدين الصديقين.





وتقدم السفير بالتقدير والشكر العميق لحكومة الإمارات على خطواتها الإنسانية المتميزة، وجهودها لمكافحة وباء كورونا في الدولة ودعمها المستمر للمواطنين والمقيمين واهتمامها بالجهود العالمية في هذا الشأن.





هذا وثمن سفير جمهورية سيراليون لدى الإمارات رشيد سيساي، مبادرة الشيخ محمد بن زايد، والشعب الإماراتي على اللفتة الكريمة في تقديم الإمدادات الطبية إلى جمهورية سيراليون خلال هذه الفترة الصعبة.





وأكد " سيساي" على تقدير بلاده لجهود القيادة الحكيمة بدولة الإمارات في مكافحة وباء كورونا، موضحاً أن الإمدادات الطبية تعزز بلا شك قدرة حكومة جمهورية سيراليون في الاستجابة لتفشي الفيروس.





وأكد سفير رومانيا لدى الدولة أدريان ماتشيلارو، على أن الإمارات أثبتت في هذه الأوقات الصعبة لحلفائها وأصدقائها أنها شريك مسؤول، معرباً عن تقدير رومانيا للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات بسخاء والتي ساهمت في دعم خط الدفاع الأول من العاملين بالقطاع الصحي في رومانيا، موضحاً أن هذا دليل على العلاقات الثنائية الممتازة والصداقة بين البلدين.