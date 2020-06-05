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عمدة واشنطن تطالب ترامب بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:17 م
عمدة واشنطن
عمدة واشنطن
الفجر
وجهت عمدة واشنطن، مورييل بوزير، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية.

ويذكر أن دعت عمدة واشنطن الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، إلى الانسحاب من العاصمة.

وقالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

ومنذ ذلك الحين يشارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض ومقر الكونجرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر مئات عناصر الشرطة المحلي والفدرالية وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة خاصة قرب المقر الرئاسي.

وأعلنت عمدة واشنطن، تمديد نظام حظر التجوال في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.

وقالت بوزير، في مؤتمر صحفي عقدته: "تنص التوصيات الخاصة بضمان الأمن العام في إجراء تعديلات في نظام حظر التجوال".

وأوضحت بوزير أنه تم اتخاذ قرار لمديد حظر التجوال ليوم إضافي ليدخل حيز التنفيذ الأربعاء في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الخميس) ويستمر حتى الساعة 06:00.

وأضافت عمدة واشطن أن القرار حول تمديد حظر التجوال لاحقا سيتم اتخاذه انطلاقا من الأوضاع الأمنية في المدينة.



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