ريال مدريد يحارب برشلونة في صفقة لاوتارو

أشارت تقارير صحفية، عن دخول ريال مدريد في التعاقد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.





ويعد لاوتارو مارتينيز هدف العديد من الأندية الأوروبية، بعد أداؤه الرائع مع إنتر ميلان، على رأسهم ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، والذي كان قريب من خطف اللاعب.





وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن ريال مدريد يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الشبكة، أن ريال مدريد يظغط بشده لضم لاوتارو، رغم رغبة اللاعب في ارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل.





وأشارت الشبكة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرك جيدًا استحالة ضم مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف، مما جعله على استعداد لضخ أموال طائلة من أجل لاوتارو











